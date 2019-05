Ds. G. Hengeveld, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 28 april overleden.

Gerrit Hengeveld werd op 24 januari 1928 in Aalten geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1954 gereformeerd predikant in Woubrugge. Daarna stond hij in Schoonebeek (1958), Leeuwarden (1962) en Amersfoort (1971). In 1980 werd hij algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Amersfoort.

Ds. Hengeveld ging in 1993 met emeritaat.