Ds. G. H. Otte, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 2 januari overleden.

Gerrit Hendrik Otte werd geboren op 13 februari 1943 in Krabbendijke. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1973 hervormd predikant in Aagtekerke. Daarna stond hij in Papendrecht (deelgemeente, 1977), was hij diaconaal consulent voor de provinciale kerkvergadering Zeeland (1980) en diende hij de gemeente van Veghel-Uden (1990). Ds. Otte ging in 2005 met emeritaat.