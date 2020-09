Ds. G. H. Molenaar neemt beroep aan naar hervormd Genemuiden

Ds. G. H. Molenaar, predikant te Doornspijk, heeft het beroep aangenomen dat deze zaterdag op hem was uitgebracht door wijk 2 van de hervormde gemeente in Genemuiden.

Dat liet de predikant zaterdag weten.

Ds. Molenaar werd in september 2019 ook beroepen door Genemuiden; toen bedankte hij. „Het is uitzonderlijk om een predikant tweemaal te beroepen in dezelfde vacature, ook binnen de kerkordelijke termijn van twee jaar”, aldus de hervormde gemeente deze week tegenover genemuidenactueel.nl. De gemeente voelt zich dan ook „dankbaar en verheugd dat ze van het breed moderamen van de classis positief bericht ontving.”

Wijk 2 is sinds het vertrek van ds. J. A. C. Olie naar Delft, in juli vorig jaar, vacant. Ds. Molenaar is sinds april 2014 aan Doornspijk verbonden, zijn eerste gemeente.