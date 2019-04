Ds. G. H. Hoekman (PKN) overleden

Ds. G. H. Hoekman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag overleden.

Gerrit Hendrik Hoekman werd geboren op 3 juni 1929. Hij was catecheet en hulppredikant en werd in 1986, via de overgangsregeling voor catecheten, hervormd predikant in Ommelanderwijk en Meeden. Daarna stond hij in Glanerbrug (1988). Ds. Hoekman ging in 1991 met emeritaat. Na zijn emeritaat verrichtte hij nog hulpdiensten in het pastoraat in Welsum.

De begrafenis zal donderdagmorgen plaatsvinden te Dalfsen.