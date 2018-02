Ds. G. H. Harms, emeritus predikant binnen de PKN, is op 17 februari overleden.

Gerrit Hendrik Harms werd geboren op 4 mei 1929 in Daarle. Hij werd in 1956 predikant in Blokzijl. Daarna stond hij onder andere in Eindhoven en Geldrop. Ds. Harms ging in 1990 met emeritaat.