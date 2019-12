Ds. G. Gerritsen doet intrede in Grand Rapids (VS)

Ds. G. Gerritsen heeft donderdag intrede gedaan in de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Grand Rapids (VS). In de bevestigingsdienst preekte ds. A. F. R. van de Veen (Ede-Wekerom) over Matth. 28:19. Thema van de preek was: ”De opdracht aan Gods getrouwe knechten”. Ds. Gerritsen deed intrede vanuit Hebr. 11:8-10, met als thema ”De wondervolle leiding met Abraham en de kerk” .

Na de dienst volgden toespraken door ouderling J. van Wingerden namens de vorige gemeente te Hardinxveld-Giessendam, door ouderling J. Doornenbal namens het kerkverband en door diaken R. DeBruine namens de gemeente van Grand Rapids.

De gemeente in Grand Rapids is een afdeling van de oggiN te Salford (Canada). Beide diensten vonden plaats in het kerkgebouw van de Netherlands Reformed Congregation (NRC) ter plaatse.