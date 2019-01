Ds. G. Drayer veertig jaar predikant in CGK

Ds. G. Drayer, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Gezinus Drayer werd op 7 juni 1951 in Drachten geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1979 uitgezonden als zendingspredikant voor Vendaland (Zuid-Afrika), verbonden aan Hoogeveen. Daarna stond hij in Zoetermeer (1993). In 2003 werd hij landelijk consulent voor zending en hulpverlening, al bleef hij als predikant verbonden aan Zoetermeer. Ds. Drayer ging in 2017 met emeritaat.