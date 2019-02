Ds. G. Bijkerk, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is zaterdag op 80-jarige leeftijd overleden.

Gerrit Bijkerk werd op 3 oktober 1938 te Zaandam geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1963 predikant van de cgk te Oud-Beijerland.

Vervolgens was hij in 1966-1967 voor dertien maanden legerpredikant in ’t Harde. Daarna diende hij vanaf 1971 de gemeente te Enschede-Oost.

Ds. Bijkerk ging in 1997 met emeritaat.