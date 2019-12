Ds. G. Bieze (CRC) overleden

Ds. G. Bieze, emeritus predikant in de Christian Reformed Church (CRC) in Noord-Amerika, is zondag op 83-jarige leeftijd overleden.

Dit berichtte de Grand Rapids Press dinsdag.

De in Chicago (Illinois) geboren Gerrit Bieze studeerde theologie aan Calvin College in Grand Rapids en werd predikant in de Christian Reformed Church. Hij diende de gemeenten van Aliston (Ontario), Taber (Alberta) en Athens (Ontario). Sinds 2007 woonde hij in Grand Rapids.

Ds. Bieze schreef een boek over 125 jaar Netherlands reformed congregation in South Holland (Illinois).

De begrafenis vindt vrijdag plaats.

