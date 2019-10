Ds. G. Biesbroek (PKN) 65 jaar predikant

Ds. G. Biesbroek, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is deze donderdag 65 jaar predikant.

Gijsbert Biesbroek werd op 20 januari 1927 in Ridderkerk geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1954 hervormd predikant in Kamperveen. Daarna stond hij in IJsselmuiden (1959), Vlaardingen (1963), Oudewater (1968) en Ede (1972). Ds. Biesbroek ging in 1992 met emeritaat. Hij was van 1968-1989 lid van het college van visitatoren-generaal van de Hervormde Kerk en in Ede vervulde hij bestuursfuncties bij onder meer onderwijsinstellingen en bij het toenmalige Christelijk Streekziekenhuis.