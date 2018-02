Ds. Flapper doet intrede in ogg Ede

Ds. D. C. Flapper uit Oldebroek is woensdag bevestigd als predikant van de oud gereformeerde gemeente (Schaapsweg) te Ede. In de intrededienst ging de consulent ds. C. L. Onderdelinden uit Rijssen voor. Deze preekte over Ezech. 3:17 met als thema ”Ezechiël door God als wachter gesteld over Israël”.

In de avonddienst deed ds. D. C. Flapper, die vorige week dinsdag afscheid nam van de vrije oud gereformeerde gemeente te Oldebroek, intrede vanuit Rom. 1:16. Het thema was ”Het evangelie van Christus”.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door burgemeester R. Verhulst van de burgerlijke gemeente Ede, door ds. M. Joosse namens de plaatselijke kerken, door ds. C. L. Onderdelinden namens de zustergemeenten en tenslotte door oud. T. Klok namens de kerkenraad.

---

Lees ook:

Ds. D. C. Flapper neemt afscheid van vrije oud gereformeerde gemeente Oldebroek (RD.nl, 07-02-2018)

Ds. J. Goudriaan (ogg Ede) overleden (Reformatorisch Dagblad, 06-05-2016)

Samenwerkingsverband van vijf ogg’s (Reformatorisch Dagblad, 04-03-2014)

Kand. Flapper bevestigd in Oldebroek (Reformatorisch Dagblad, 24-08-2009)