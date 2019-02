Ds. F. N. M. Nijssen, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 13 februari overleden.

Frederik Nijs Marinus Nijssen werd geboren op 8 april 1925 in Assen. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1953 hervormd predikant in Mijdrecht. Daarna stond hij in Goes (1958) en in Wageningen (1963). In 1970 werd hij directeur van Kerk en Wereld in Driebergen. Vervolgens was hij diaconaal predikant in Den Haag (1980). Ds. Nijssen ging in 1989 met emeritaat.