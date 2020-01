Ds. F. Hoek neemt afscheid van hervormd Schoonhoven

Ds. F. Hoek heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Schoonhoven. Hij diende deze gemeente vier jaar.

Ds. Hoek bediende het Woord uit Jesaja 55:9-11. Het thema van de preek was: ”God is getrouw”. Na de dienst sprak ds. Hoek de gemeente toe. Vervolgens werden hij en zijn vrouw toegesproken door wethouder J. Vente namens de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard, ds. M. M. J. Verheuvel namens de werkgemeenschap van predikanten en als collega. De voorzitter van de kerkenraad, ouderling-kerkrentmeester J. M. Blijleven, sprak namens de gemeente en de kerkenraad. Ds. F. Hoek heeft afscheid genomen vanwege emeritaat. Hij was voorheen predikant in Aalst, Goedereede, Hendrik-Ido-Ambacht, IJsselmuiden en Alblasserdam.