Ds. F. Hoek met emeritaat

Ds. F. Hoek, hervormd predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, neemt zondag afscheid van de hervormde gemeente Schoonhoven. Hij gaat met emeritaat.

Frans Hoek werd geboren op 5 september 1955 te Rotterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1985 werd hij bevestigd te Aalst. Daarna stond hij in Goedereede (1990), Hendrik-Ido-Ambacht (1995), IJsselmuiden (2003) en Alblasserdam (2009). Sinds 2016 is hij verbonden aan Schoonhoven.

Ds. Hoek was onder meer afgevaardigde naar de generale synode en preses van de classis Dordrecht. Hij is sinds 2019 voorzitter van het ”Frans Beraad”, een platform van organisaties en personen die in of voor de kerk in Frankrijk of in Franstalige landen werkzaam zijn.