Ds. F. H. Veenhuizen (PKN) overleden

Ds. F. H. Veenhuizen, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 28 juni overleden.

Frederik Hendrik Veenhuizen werd geboren op 22 mei 1931 in Oudega. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1958 gereformeerd predikant in Goor. Daarna stond hij in Overveen (1964), Amsterdam-Nieuwendam (1968) en Apeldoorn (1973, evangelisatie-arbeid en opbouwwerk). Ds. Veenhuizen ging in 1992 met emeritaat. Hij was voorzitter van de Evangelische Alliantie en van het Evangelisch Werkverband. Van hem verschenen de boeken ”Gemeentekringen” en ”Ik houd van de kerk”.