Ds. F. Gerbrandy, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 2 november overleden.

Filippus Gerbrandy werd geboren op 22 februari 1929 in Nieuw-Vennep. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 hervormd predikant in Vrouwenparochie. Daarna stond hij in Lutten (1964) en in Zelhem (1970). Ds. Gerbrandy ging in 1991 met emeritaat.