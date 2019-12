Ds. F. Bakkers ”Gebedsgestalten” verscheen opnieuw in het Frans

Wat is het geheim van het boek ”Gebedsgestalten” van ds. F. Bakker? Waarom heeft het tot over de landsgrenzen bekendheid? Vorige maand verscheen een heruitgave van het boek bij de Franse uitgeverij Europresse.

Jean-Claude Souillot, directeur van de uitgeverij: „Het boek Gebedsgestalten van Frans Bakker, dat in het Frans onder de titel ”Je veux prier” (Ik wil bidden) is uitgegeven, sluit zo nauw aan bij de Bijbel en is zo op de praktijk gericht, dat het boven alle denominaties, nationale en culturele verschillen uitstijgt. Juist vanwege dat Bijbelse en praktische karakter spreekt het boek hedendaagse Franssprekende christenen waar ook ter wereld aan.”

Afgelopen zomer rondde Souillot besprekingen af met de Apeldoornse uitgeverij De Banier, over een Franse herdruk van het boek van ds. F. Bakker. In 1993 werd Gebedsgestalten van de in 1965 overleden christelijke gereformeerde predikant ds. Frans Bakker in het Frans door Europresse uitgegeven als ”Je veux prier”. In 2010 volgde een tweede druk. Sinds enkele jaren was ”Je veux prier” uitverkocht. Europresse wilde nu een derde druk uitgeven.

De Franse uitgever Souillot reist de hele wereld rond. Regelmatig is hij te vinden in Afrikaanse landen als Togo, Bénin en Ivoorkust en in Haïti, de landen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De baptistenpredikant gaat voor in kerken, organiseert conferenties, geeft toerustingscursussen en houdt de contacten tussen uitgeverij Europresse en de Franstaligen buiten Frankrijk warm.

Wat beweegt u een boek dat in 1963 door een Nederlandse predikant werd geschreven nu opnieuw uit te geven? Zou ”Je veux prier” hedendaagse Franstaligen nog steeds aanspreken?

„De meeste boeken over het gebed zijn of te intellectualistisch, of te dogmatisch of te mystiek. Ik vind Amerikaanse boeken over het gebed niet geschikt omdat die te veel als receptenboek zijn geschreven. Gebedsgestalten is uniek in zijn soort. Vanwege het strikt Bijbelse overstijgt het boek alle barrières omdat het blijkbaar precies beantwoordt aan vragen en noden die Franstalige christenen hebben. Directe reacties horen wij niet, maar de voortdurende verkoop zegt genoeg.”

Wat onderscheidt Europresse van andere Franstalige christelijke uitgeverijen?

Souillot aarzelt geen moment: „De soevereiniteit van God, dát is het kenmerkende van Europresse. Kinderdoop of volwassendoop is geen shibboleth. Kijk maar eens naar de boeken die Europresse uitgeeft. In de catalogus staan werken van bekende baptisten als Charles Spurgeon of boeken van een calvinist als Sinclair Ferguson. Het feit dat Europresse boeken van Arthur Pink uitgeeft, met name het boek ”De souvereiniteit van God”, spreekt boekdelen. Zo’n werk op de lijst, dat maakt het verschil in identiteit met andere christelijke Franstalige uitgeverijen.”

Europresse werd in 1986 opgericht door Bill Clark, een Engelsman die vanuit Marseille zending in Frankrijk en in Franstalige landen bedreef. Clark richtte de uitgeverij op als tegenhanger van de Engelstalige christelijke uitgeverij Evangelical Press. Europresse is geen commerciële uitgeverij met winstoogmerk, maar publiceert vanuit een visie op zending en evangelisatie, met als slogan ”Bekendmaking van het Evangelie in de actuele wereld”.

”Gebedsgestalten” verschijnt in een derde druk in het Frans. beeld RD

Radio-uitzendingen

Het vestigen van een christelijke uitgeverij is in het seculiere Frankrijk –vanwege de scheiding tussen kerk en staat– ingewikkeld. Om die reden is de stichting waar Europresse vanuit gaat nog altijd in Engeland geregistreerd.

Europresse publiceert niet alleen boeken, maar produceert ook radio-uitzendingen. Deze worden onder de titel ”Echo’s van de waarheid” via gehuurde zendtijd in Franstalige landen overal ter wereld uitgezonden. Europresse richt zich daarbij op populaire lokale FM-zenders in Franstalige Afrikaanse landen, om zo de bevolking te bereiken. Behalve publicatie van christelijke boeken en het uitzenden van radioprogramma’s, verzorgt Europresse onlinecursussen en organiseert conferenties.