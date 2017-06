Ds. F. A. van Velzen legt werk in hervormd Harderwijk neer

Ds. F. A. van Velzen neemt dit najaar afscheid van de hervormde wijkgemeente Regenboog in Harderwijk. Dat meldde de kerkenraad zondag in een bericht op de website van de hervormde gemeente (hg).

„Als predikant heb je erg veel taken en onderhoud je enorm veel contacten. Daarbij is het ook een heel publieke functie. Ds. Van Velzen is er achter gekomen dat dit niet altijd goed aansluit bij zijn kwaliteiten en persoonlijkheid. Hij wil zich dan ook gaan oriënteren op een andere rol waarin hij zich met meer focus op afgebakende taken kan richten en minder op de voorgrond werkt”, aldus de kerkenraad.

Dit najaar start de predikant een masterstudie ”missionaire gemeente” aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij zal waarschijnlijk begin oktober afscheid nemen van de gemeente. Voorlopig stelt hij zich niet beroepbaar.

De kerkenraad zegt het besluit van de predikant te betreuren, maar noemt het ook „een moedige stap die hij luisterend, biddend en in afhankelijkheid van God heeft gezet.”