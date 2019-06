Ds. F. A. J. Heikoop (PKN) 25 jaar predikant

Ds. F. A. J. Heikoop, predikant van de hervormde gemeente in Harmelen, staat woensdag 25 jaar in het ambt.

Frank Alexander Johannes Heikoop werd geboren op 26 november 1962 in Utrecht. Hij studeerde theologie in zijn geboortestad, waarna hij in 1994 werd bevestigd in de hervormde gemeente van ’s-Graveland (gecombineerd met Kortenhoef). Hij diende zijn eerste gemeente bijna twintig jaar.

Op 4 maart 2013 werd ds. Heikoop door zijn vader –emeritus predikant ds. D. Heikoop uit Nieuwegein– bevestigd in Harmelen.