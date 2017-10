Ds. Egas bevestigd als predikant van cgk Damwoude

Ds. A. A. Egas is zaterdag bevestigd als predikant van christelijke gereformeerde kerk (cgk) in het Friese Damwoude. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vriend, ds. K. Visser. Ds. Egas kwam van Nieuwkoop/Vianen.

De Schriftlezing in de bevestigingsdienst was Mattheus 9:32-38. De tekst voor de prediking was Mattheus 9:36. Ds. Visser had als thema ”Christus als voorbeeld van de rechte dienaar des Woords”. Hij sprak over drie kernwoorden: oog, hart en huis.

In de intrededienst was de Schriftlezing Johannes 10:7-18. Ds. Egas had als tekst voor de preek Johannes 10:16. Het thema luidde: ”Een heerlijke belofte voor de gemeente van Damwoude”. De predikant sprak over drie punten: de Gever van die belofte, de inhoud van die belofte, de uitwerking van die belofte.

Na de dienst werd ds. Egas toegesproken door de consulent ds. D. J. Steensma namens de classis Leeuwarden, en door G. Vellema namens kerkenraad en gemeente.

De cgk van Damwoude of Damwâld is twee jaar vacant geweest.