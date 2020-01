Ds. E. van den Ham (PKN) gaat met emeritaat

Ds. E. van den Ham, predikant van de protestantse gemeente Oosterkerk in Zoetermeer, gaat op 26 januari met emeritaat.

Ds. Van den Ham (1954) werd op 11 augustus 1985 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Brakel. Vanaf 1992 was hij tien jaar zendingspredikant in Kenia. Hij werkte daar als directeur van een Bijbelschool en coördinator van diverse hulpprogramma’s. Daarna stond hij in Middelburg (2002). Sinds 24 juni 2007 dient hij de protestantse gemeente van Zoetermeer. Eerst was hij werkzaam in de Ichthuskerk in de wijk Seghwaert. Toen in juni 2014 de nieuwe Oosterkerk in de wijk Oosterheem gereed was, werd dat de wijk waar ds. Van den Ham aan verbonden was.

Ds. Van den Ham neemt op 26 januari afscheid in de middagdienst, die gehouden wordt in de Oosterkerk. Zaterdag wordt in de Oosterkerk een afscheidssymposium gehouden met als thema ”Er is een grote toekomst voor de kerk”.