Ds. E. van den Ham neemt afscheid van hervormd Zoetermeer

Ds. E. van den Ham heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Oosterkerk in Zoetermeer in verband met emeritaat. Hij diende de gemeente twaalf jaar.

In de prediking over Filippensen 1:3-6 en 2:1-11 stond de dank aan God centraal naar aanleiding van onder meer het zesde vers. Ds. Van den Ham diende de kerk in de afgelopen 35 jaar op verschillende manieren: als gemeentepredikant in Brakel (1985-1991), Middelburg (2002-2007) en Zoetermeer (2007-2020). Ook heeft hij als zendingspredikant in Kenia gewerkt (1991-2002). Ds. Van den Ham werd toegesproken door J. Nouwt, voorzitter van de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Zoetermeer, en door H. W. van Dorp, voorzitter van de wijkkerkenraad.