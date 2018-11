Ds. E. J. van der Linde (CGK) 25 jaar predikant

Ds. E. J. van der Linde, diaconaal consulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat maandag 25 jaar in het ambt.

Erjan van der Linde werd geboren op 8 september 1964 in Bree (België). Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1993 predikant in Drogeham. Daarna stond hij in Almelo (2000) en in Rotterdam-Alexanderpolder (2005, een samenwerkingsgemeente van de CGK en de Nederlands Gereformeerde Kerken). Sinds 2017 is hij diaconaal consulent voor de CGK.

