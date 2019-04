Ds. E. C. Adams neemt beroep aan naar NRC Picture Butte (Canada)

Ds. E. C. Adams, predikant van de Netherlands Reformed Congegration (NRC) te Corsica (South Dakota, VS), heeft het beroep aangenomen dat de NRC te Picture Butte (Alberta, Canada) op hem had uitgebracht.

Sinds september 2005 is ds. Adams predikant van de NRC te Corsica.

Wegens het emeritaat van ds. P. L. Bazen in april 2017 werd de NRC te Picture Butte vacant. Per 1 januari telde de gemeente 1028 (doop)leden.

De NRC is de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

