Ds. Du Cloux wijdde preek aan ramp met Capelse stoomboot 1860

Op de website brabantserfgoed.nl is sinds kort een bijdrage te lezen over de scheepsramp met de Capelse stoomveerboot De Langstraat in 1860, op het Hollands Diep (de Amer). Dit schip verging onder extreme weersomstandigheden, op 28 mei –tweede pinksterdag– dat jaar. Hierbij kwamen 48 mensen om het leven.

Gerrit Haverhals van heemkundevereniging Sprang-Capelle wijst erop dat op de site ook het boekje ”Een droevige Pinksteren” ter sprake komt. Dit bevat de preek die ds. A. P. A. du Cloux, destijds predikant te ’s Grevelduin-Capelle, kort na de ramp uitsprak. „Deze preek is, juist in de huidige coronacrisis, uiterst actueel.”

Klik hier voor het artikel op brabantserfgoed.nl

