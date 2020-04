Ds. Dijkstra (PKN) overleden

Ds. M. Dijkstra, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 12 april overleden. Meindert Dijkstra werd op 6 april 1947 in Rotterdam geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1976 gereformeerd predikant in Slootdorp.

Daarna was hij docent aan het Seminarium van de Koptisch Evangelische Kerk in Caïro, Egypte (1980). Vervolgens stond hij in Wilnis (1990) en was hij universitair docent Oude Testament in Utrecht (1991). Ds. Dijkstra ging in 2006 met emeritaat. Hij promoveerde in 1980 op ”Gods Voorstelling. Predikatieve expressie van Zelfopenbaring in oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja”.