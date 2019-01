Ds. Dick Wolters, hervormd predikant in Vollenhove-Sint Jansklooster, wordt trajectbegeleider bij IZB-focus, een project gericht op nieuwe vormen van missionair gemeentezijn. IZB-focus wil gemeenteleden trainen in de navolging van Christus. Speerpunten van het werk van ds. Wolters is het toerusten van kerkenraden en het neerzetten van een programma van vorming en toerusting.

Ds. Wolters is aangenomen voor tien uur in de week, gedurende twee jaar, met mogelijkheid van uitbreiding en verlenging.