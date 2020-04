Ds. Den Haan doet intrede in gg Rijssen-West

Ds. P. D. den Haan heeft zondagmorgen intrede gedaan in de gereformeerde gemeente (gg) Rijssen-West, waar hij woensdagavond als predikant was bevestigd. Hij kwam van Tholen.

Uitgangspunt voor zijn intredepreek was 1 Kor. 1:23a; het thema ”De prediking van de Gekruisigde”. Aansluitend werd ds. Den Haan toegesproken door ouderling A. ter Harmsel namens kerkenraad en gemeente en zong de meeluisterende gemeente hem Psalm 119:25 toe. Waarna de predikant bedankte voor de hartelijke woorden.

Ds. Den Haan neemt afscheid van gg Tholen

De bevestigingsdienst, woensdagavond, werd geleid door de consulent, ds. S. W. Janse van Rijssen-Zuid. Als tekst had hij genomen Johannes 2:17b, „De ijver van Uw huis heeft mij verslonden”; het thema was ”De Dienstknecht des Vaders”. Hartelijke woorden werden gesproken door ds. A. Schreuder namens de classis en particuliere synode Oost. Ouderling Ter Harmsel las een welkomstbrief voor van ds. C. L. Onderdelinden namens de plaatselijke kerken en van burgemeester A. Hofland namens de burgerlijke gemeente Rijssen-Holten.

Ds. Den Haan werd Ps. 134:1 toegezongen door de weinige aanwezigen en thuisluisteraars.