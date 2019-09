Ds. Dekker ‘ontvangen’ in gemeente Nazareth

In de gemeente ”Nechama” in Nazareth is ds. M. L. Dekker vrijdagavond ‘ontvangen’ tijdens een zogenoemde ”thanksgiving” (dankdienst).

Ds. Dekker mediteerde over Psalm 115:1a: „Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere.” Hij wees de gemeente er onder andere op dat zij dit elke dag zou moeten bidden.

Tijdens de bijeenkomst werden toespraken gehouden door ds. M. H. Schot en ds. W. Silfhout (namens het deputaatschap voor Israël), door ds. David Zadok (namens de voorgangers in Israël), door voorganger George Khalil (namens de Arabische gemeente van Nazareth) en door ouderling Amir (namens de gemeente Nechama). Verder waren er bijdragen van pastor Albert Knoester, ds. C. J. Meeuse, pastor Vakif en de kerkenraad van Nechama.

Ds. Dekker werd op 28 augustus bevestigd tot predikant met een bijzondere roeping van de gereformeerde gemeente Den Haag/Scheveningen. Hij was al sinds 2004 werkzaam in Israël als kerkenwerker.

