Ds. H. de Lange, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 20 mei overleden.

Hans de Lange werd geboren op 20 juli 1950 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1978 hervormd predikant in Tricht. Daarna stond hij in Rotterdam-Centrum (1983). Ds. De Lange ging in 2006 met emeritaat.