Ds. De Kwaadsteniet doet intrede in hervormd Overberg

Ds. A. L. de Kwaadsteniet uit ’s-Gravenzande is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Overberg (Efrathakerk). Hij werd aan zijn nieuwe gemeente verbonden door dr. E. E. Bouter. In dezelfde dienst deed ds. De Kwaadsteniet intrede, met een verkondiging over Psalm 71:15: „Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag.”

Aansluitend werd de predikant toegesproken door ouderling-kerkrentmeester S. Rinsma namens de algemene kerkenraad en de kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Amerongen. Van burgemeester G. F. Naafs (Utrechtse Heuvelrug) werd een brief voorgelezen. Ouderling C. Boele heette het gezin De Kwaadsteniet welkom namens de kerkenraad en de wijkgemeente Overberg.