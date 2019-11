Ds. De Jager (PKN) 40 jaar predikant

Ds. P. de Jager, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), gedenkt deze woensdag dat hij veertig jaar geleden in Oude-Tonge in het ambt van predikant bevestigd werd.

Pleunis de Jager werd op 6 februari 1954 in Sliedrecht geboren.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 bevestigd als hervormd predikant in Oude-Tonge. In de jaren die volgden, diende hij achtereenvolgens de hervormde gemeenten van Schoonhoven (1984), Barneveld (1989), Huizen (1995) en Lexmond (2007).

Ds. De Jager is sinds 12 juni 2016 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente van het Overijsselse Wilsum (nabij Kampen).