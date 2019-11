Ds. De Haan: Predikant is maar een middel

De Heere heeft zijn prediking gebruikt om mensen tot de Heere Jezus te leiden, zegt ds. H. H. de Haan. „Dat is de rijkste zegen: als je als predikant als middel gebruikt mag worden.” Deze vrijdag staat de christelijke gereformeerde predikant te Zaamslag veertig jaar in het ambt en gaat hij met emeritaat.

Ds. De Haan woont in Zaamslag, in Zeeuws-Vlaanderen, niet bepaald het hart van de Biblebelt. Tegenover zijn huis aan het Plein bevindt zich een grote kerk, de protestantse kerk – niet de christelijke gereformeerde. In zijn huiskamer staan twee orgels en een piano.

De predikant weet goed hoe hij in Zaamslag terechtkwam. „In 2005 preekte ik er op een zondag en las ik in het kerkblad van de gemeente: „Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn”, een tekst uit Psalm 32. Op dat moment zei de Heere me dat ik naar deze gemeente zou gaan als predikant. De gemeente beriep anderen, die echter allemaal bedankten. Toen ik in er 2006 beroepen werd, hoefde ik niet te twijfelen.”

Roeping

De Heere heeft de roeping bevestigd door het werk dat hij er mocht doen, zegt ds. De Haan. „De gemeente is door een moeilijke periode heengegaan. Nu is er eenheid in de gemeente, die op dit moment groeit. Het laatste halfjaar zijn er zeven kinderen geboren.”

Niet alleen uiterlijk gaat het goed, zegt de predikant. Hij bespeurt in de gemeente ook het werk van de Heere. „Ik zie diverse kinderen rond tien jaar die heel serieus zijn als het om de dingen van God gaat. Ook bij jongeren van een jaar of achttien merk ik oprechte belangstelling voor de dienst aan God. Toen we onlangs veertig jaar getrouwd waren, kreeg ik een felicitatie van een vrouw uit de gemeente die zei dat ze onder de prediking de Heere Jezus had leren kennen als haar Borg en Zaligmaker.”

Middel

Ds. De Haan haast zich om erbij te zeggen dat het allemaal niet zijn verdienste is. „Ik ben alleen maar een middel. Deze vrijdag hoop ik te preken over de tekst waarmee ik veertig jaar geleden intrede gedaan heb in Westzaan, Johannes 4:39-42, een deel van het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw. Ze was eerst eenzaam, maar na het gesprek met Christus was ze zo vol van Hem dat ze de mensen opzocht en hen zei dat ze de Messias zelf gehoord had. Ik hoop dat mensen zullen spreken over de Heere Jezus en dat de predikant, die alleen maar middel is, wegvalt.”

De jeugd heeft het hart van ds. De Haan, die graag catechese geeft en het fijn vindt als er vragen van jongeren komen. „Jongeren met problemen, bijvoorbeeld in verband met de scheiding van hun ouders, vragen dikwijls naar de leiding van de Heere in hun leven. Jongeren die trouw zijn, kunnen juist vragen hebben over het bestaan van God. Er zijn ook jongeren die worstelen met de toe-eigening van het heil. Het is belangrijk om eerst goed naar hen te luisteren, alvorens met antwoorden te komen.”

De merkwaardigste ontmoeting met jongeren had ds. De Haan toen hij in Rotterdam-West stond. Op een avond stonden er negen jongeren uit de buurt die niet naar de kerk gingen bij het lokaal, met de vraag om mee te mogen doen met de catechisatie. „Ik heb hen hartelijk welkom geheten. Ze hebben een paar keer bij de anderen gezeten, maar omdat de verschillen erg groot waren, kregen ze daarna apart catechese. Van in ieder geval een van hen weet ik dat hij later naar de kerk is gegaan.”

Interkerkelijk

Ook zending en evangelisatie hebben het hart van de predikant. In het verleden sprak ds. De Haan graag op zendingsbijeenkomsten. Momenteel voelt hij zich sterk betrokken bij het evangelisch centrum Rehoboth in Gent. Deze evangelisatiepost, waar ds. D. van Luttikhuizen voorganger is, werd opgezet vanuit Zaamslag en nog steeds gaan er regelmatig vrijwilligers naar Gent om te helpen. Ds. De Haan preekt er graag. De laatste keer was op de autoloze zondag op 22 september, toen de auto’s Gent niet in mochten rijden en hij een heel stuk moest lopen.

De predikant is ook present op interkerkelijke bijeenkomsten, onder andere op de jaarlijkse kerstzangdienst die door de drie protestantse kerken van Zaamslag wordt georganiseerd. Naast de christelijke gereformeerde kerk zijn dat de protestantse gemeente en de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Hij gaat er bij toerbeurt voor. De jaarlijkse hervormingsdienst wordt samen met de gereformeerde gemeente van Terneuzen gehouden, met welke gemeente hij zich sterk verbonden voelt.

Psalmen

In de werkgroep vluchtelingen Terneuzen participeren gemeenteleden uit zijn kerk samen met leden van de gereformeerde gemeente, de gereformeerde gemeente in Nederland en de oud gereformeerde gemeente uit Terneuzen. De werkgroep organiseert jaarlijks twee zangavonden. Ds. De Haan zorgt samen met ds. Van Luttikhuizen voor de opening, de sluiting en de begeleiding van de zang op het orgel, om de beurt praten en begeleiden.

Ds. De Haan houdt van muziek. „Als ik tijd heb, speel ik graag op een van de orgels of de piano hier in huis. Ik ben op en top een psalmenman. Wat is psalm 43 prachtig, met die regels over het „opgaan tot Gods altaren.” En neem Psalm 89 met: „Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht”. Daar gaat het om.”

Levensloop

ds. De Haan

Hendrik Harmen de Haan werd op 8 januari 1953 in Dokkum geboren. Hij studeerde theologie in Groningen en Apeldoorn.

Op donderdag 1 november 1979 -nu veertig jaar geleden- werd De Haan bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Westzaan.

Daarna volgden de gemeenten van Rotterdam-West (1984), Spijkenisse (1988), Heerde (1994), Broeksterwoude (1997) en als laatste Zaamslag (2007).

Ds. De Haan gaat op vrijdag 1 november met emeritaat, als hij precies veertig jaar predikant is.

Het echtpaar De Haan, dat in Zaamslag blijft wonen, heeft zes kinderen en acht kleinkinderen.