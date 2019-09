Ds. M. J. de Geus, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 27 september overleden.

Marius Jacob de Geus werd op 9 juli 1935 in Amsterdam geboren. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats aan de Stedelijke Universiteit (Universiteit van Amsterdam). In 1967 werd hij hervormd predikant in Oude en Nieuwe Niedorp. Daarna stond hij in Krommenie en Krommeniedijk (1977). Ds. De Geus ging in 1998 met emeritaat.