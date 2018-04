Ds. D. W. Tuinier neemt beroep aan naar gg Kampen

Ds. D. W. Tuinier uit Waarde heeft het beroep aangenomen dat de gereformeerde gemeente in Kampen op hem heeft uitgebracht.

Dat is maandagavond bekend geworden. Ds. Tuinier is predikant in Waarde sinds 2013. Daarvoor stond hij in Aagtekerke (2007) en Terwolde-De Vecht (2001).

De gereformeerde gemeente van Kampen was maandag precies een jaar vacant, na het vertrek van ds. J. IJsselstein op 30 april 2017. Ds. IJsselstein nam een beroep aan naar Utrecht, als zendingspredikant in Cambodja.

