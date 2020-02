Ds. D. Voortman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 26 januari overleden.

Dirk Voortman werd geboren op 11 april 1934 in Hellendoorn. Hij werd in 1962 hervormd predikant in Nieuwolda. Daarna stond hij te West-Terschelling (1966), Lutten (1970) en Wolvega (1978).

Ds. Voortman ging in 1996 met emeritaat.