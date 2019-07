Ds. D. van der Wal neemt afscheid van cgk Nieuw-Vennep

Ds. D. van der Wal heeft zondagmiddag afscheid genomen van christelijke gereformeerde kerk De Fontein in Nieuw-Vennep. De tekst van de preek was Psalm 115:1. Het thema was: ”Niet wij, maar Hij! Aan God alleen alle eer”.

Ds. Van der Wal werd toegesproken door ds. H. K. Sok namens de classis Haarlem, door ds. A. P. Berensen namens de hervormde wijkgemeente Witte Kerk, het predikantenoverleg Haarlemmermeer Zuid en de commissie kerk en school Nieuw-Vennep en door T. F. Wassenaar namens kerkenraad en gemeente.

De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 68:10.

Ds. Van der Wal heeft de gemeente van Nieuw-Vennep ruim vier jaar gediend.

Hij vertrekt vanwege een aangenomen beroep naar de christelijke gereformeerde kerk van Aalten.