Ds. D. N. Verschoor, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is maandag op 80-jarige leeftijd overleden.

Dirk Nicolaas Verschoor werd geboren op 21 april 1938 in Pretoria, Zuid-Afrika. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1965 gereformeerd predikant in Moordrecht. Daarna stond hij in Dieren (1971), Zeist (1976), Culemborg (1981) en Rijnsburg (1988). Ds. Verschoor ging in 1998 met emeritaat.