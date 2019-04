Ds. D. J. W. Kok neemt afscheid van hervormd Oldebroek

Ds. D. J. W. Kok heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente Oldebroek (wijkgemeente 1).

De tekst voor de verkondiging tijdens de afscheidsdienst was Johannes 20:31: „Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” Het thema van de preek was: ”Voldoende leerstof tot Zaligheid”.

Ds. Kok werd toegesproken door wethouder B. Engberts namens de burgerlijke gemeente Oldebroek, door ds. M. J. Schuurman namens de algemene kerkenraad, classis, kerk en school en door ouderling J. van Wijnen namens de kerkenraad.

Ds. Kok heeft de gemeente van Oldebroek ruim zeven jaar gediend. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente van Stolwijk (wijkgemeente 2).