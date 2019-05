Ds. D. J. W. Kok doet intrede in hervormd Stolwijk

Ds. D. J. W. Kok is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Stolwijk (wijkgemeente 2).

In de intrededienst ging consulent ds. J. van Dijk voor. Hij preekte over 1 Korinthe 3:7: „Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die natmaakt, maar God Die de wasdom geeft.”

In de middagdienst deed ds. Kok intrede vanuit Kolossenzen 4:2-4. Het thema was: ”Voorbede gevraagd”.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder J. Vente namens de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard, J. W. van der Wolf namens wijkgemeente 1 en door de scriba, ouderling G. M. van Dieren.

De gemeente zong ten slotte haar nieuwe predikant Psalm 122:3 toe.