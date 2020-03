Ds. D. Heikoop (PKN) overleden

Ds. D. Heikoop, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden.

Dirk Heikoop werd geboren op 14 maart 1933 in Den Haag. Hij was van 1958 tot 1960 werkzaam in het onderwijs in Scheveningen. Na een avondstudie Grieks en Latijn studeerde hij vanaf 1960 theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Kandidaat Heikoop werd in 1966 bevestigd tot hervormd predikant in het Zeeuwse Stavenisse. Daarna diende hij de hervormde gemeenten in Herwijnen (1971), IJmuiden-West (1977) en Vreeswijk (1983). Ds. Heikoop ging in 1995 met emeritaat.

De begrafenis heeft woensdag plaats in Nieuwegein.