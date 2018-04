Ds. D. G. R. A. Beekman doet intrede in Ede

Ds. D. G. R. A. Beekman is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde Bethelkerkgemeente in Ede. In de bevestigingsdienst ging zijn schoonvader ds. J. van der Meijden uit Rijssen voor. Deze preekte over Mattheüs 4:12-17. De bevestigingspreek had als thema ”De Man van het Licht”.

In de middagdienst deed ds. Beekman intrede vanuit het vervolg, Mattheüs 4:18-22. Aansluitend werd de predikant toegesproken door de burgemeester van Ede, L. J. Verhulst, en door ds. N. W. van den Houten namens de algemene kerkenraad, het ministerie van predikanten, de werkgemeenschap en de classis. Ook sprak ds. Van den Houten als consulent. Als laatste sprak de voorzitter van de Bethelkerkgemeente, ouderling J. J. Klaver. De gemeente zong de predikant Psalm 90:9 toe. Ds. Beekman diende eerder de hervormde gemeente te Noorden.

---

Lees ook:

Ds. D. G. R. A. Beekman neemt afscheid van hervormde gemeente Noorden (RD.nl, 16-04-2018)

Ds. D.G.R.A. Beekman doet intrede in Noorden (De Waarheidsvriend, 18-10-2012)