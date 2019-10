Het is maandag veertig jaar geleden dat ds. D. Dekker, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, in het ambt van predikant werd bevestigd.

Dirk Dekker werd geboren op 28 september 1951 in Ermelo. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 hervormd predikant in Dirksland. Daarna stond hij in Hendrik-Ido-Ambacht (1984), Harderwijk (1993), Oudewater- Hekendorp (2003) en ’t Harde (Elim, 2009). Ds. Dekker ging in 2016 met emeritaat.