Ds. D. C. van Wijnen (PKN) begraven

Ds. D. C. van Wijnen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag in Veenendaal begraven.

De rouwdienst had plaats in de aula van rouwcentrum De Munnikenhof. Deze werd geleid door C. S. Kersbergen, kerkelijk werker van de wijkgemeente Oude Kerk waartoe ds. Van Wijnen behoorde. Hij sprak vanuit Psalm 31, in het bijzonder vers 20. Bij het graf klonken de woorden uit 1 Petrus 1:3-9 en werd besloten met het zingen van Psalm 68:10. Ds. Van Wijnen overleed zondag op 93-jarige leeftijd.