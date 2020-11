Ds. D. C. van Wijnen (93) overleden

Ds. D. C. van Wijnen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is zondag op 93-jarige leeftijd overleden.

Dirk Cornelis van Wijnen werd geboren op 17 december 1926 in Wijk en Aalburg. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij als militair uitgezonden naar Nederlands-Indiƫ. In 1950 begon hij met de opleiding tot predikant. Tien jaar later werd hij bevestigd in zijn de hervormde gemeente van Wouterswoude.

Ds. Van Wijnen stond vervolgens in Goedereede (1964), Lienden (1969) en Heinenoord (1979). In 1989 ging hij met emeritaat, waarna hij een aantal jaren bijstand in het pastoraat in diverse plaatsen verleende.

De rouwdienst vindt vrijdagmorgen plaats in de aula van rouwcentrum De Munnikenhof in Veenendaal. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de daarbij gelegen Gemeentelijke Begraafplaats.