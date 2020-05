Ds. D. C. van Wijnen 60 jaar predikant

Ds. D. C. van Wijnen, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, staat deze vrijdag zestig jaar in het ambt.

Dirk Cornelis van Wijnen werd geboren op 17 december 1926 in Wijk en Aalburg. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 hervormd predikant in Wouterswoude. Daarna stond hij in Goedereede (1964), Lienden (1969) en Heinenoord (1979).

Ds. Van Wijnen ging in 1989 met emeritaat. Na zijn emeritaat verleende hij nog bijstand in het pastoraat in Ochten, Veenendaal en Ede.