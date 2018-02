Ds. D. C. Flapper neemt afscheid van vrije oud gereformeerde gemeente Oldebroek

Ds. D. C. Flapper heeft dinsdagavond afscheid genomen van de vrije oud gereformeerde gemeente (vogg) in Oldebroek, in verband met zijn vertrek naar de oud gereformeerde gemeente in Ede (Schaapsweg).

De predikant bepaalde zijn gehoor bij 1 Korinthe 2:2. Het thema van de preek was: ”Een geestelijke terugblik op het ambtswerk”, met als aandachtspunten: het ongeschikte volk, de onbekwame prediker en de gekruisigde Christus.

Ds. Flapper werd toegesproken door J. Tanghe namens de plaatselijke begrafenisvereniging, door burgemeester A. Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek, door ds. C. L. Onderdelinden namens de zustergemeenten van de vogg Oldebroek en door ouderling H. Vlieger namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Flapper doet volgende week woensdag intrede in Ede.

---

Lees ook:

Ds. D. C. Flapper neemt beroep aan naar vrije ogg Ede (Schaapsweg) (RD.nl, 16-10-2017)

Kand. Flapper bevestigd in Oldebroek (Reformatorisch Dagblad, 24-08-2009)