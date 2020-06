Ds. D. Breure, predikant van de hervormde gemeente in Waarder, heeft een beroep van de hervormde gemeente in Kockengen aangenomen.

Dirk Breure werd geboren in 1962 in Fijnaart en Heiningen (Noord-Brabant). Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1987 bevestigd in Haaften.

Daarna volgden de gemeenten Wilnis (1992), Barneveld (1998) en Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen (2004). Sinds 2009 dient hij de hervormde gemeente van Waarder.