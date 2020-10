Ds. D. Breure neemt afscheid van hervormd Waarder

Ds. D. Breure heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Waarder.

Hij preekte over dezelfde teksten waarmee hij zijn ambtsperiode in Waarder begon: Johannes 3:14 en 15. Het thema van de preek was ”Jezus moet, Jezus zal verhoogd worden. Onder het volk, aan het kruis en door het geloof”.

Ds. Breure werd toegesproken door burgemeester C. van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk, door ouderling C. E. Noordegraaf van de hersteld hervormde gemeente namens de plaatselijke kerken en door ouderling G. de Koning namens de hervormde gemeente en de kerkenraad.

Ds. Breure diende de hervormde gemeente te Waarder ruim 11,5 jaar. Hij heeft een beroep naar de hervormde gemeente te Kockengen aangenomen, waar hij zondag 8 november wordt bevestigd.