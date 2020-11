Ds. D. Breure doet intrede in hervormd Kockengen

Ds. D. Breure is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Kockengen. In de bevestigingsdienst ging voor ds. H. G. van der Ziel, die preekte over Handelingen 28:31.

In de middagdienst deed ds. Breure intrede vanuit Jona 4:2b. Aansluitend werd er door ouderling J. Boele een hartelijke groet overgebracht van de hersteld hervormde gemeente te Kockengen.

Daarna werd de predikant toegesproken door ds. P. H. Zaadstra van de gereformeerde kerk, door ds. Van der Ziel als consulent, mede namens de classis en werkgemeenschap, en door ouderling P. Fluit namens de kerkenraad en gemeente. De gemeente zong ten slotte haar nieuwe predikant Psalm 85:4 toe, waarna ds. Breure een dankwoord uitsprak.